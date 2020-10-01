В Татарстане могут впервые зарегистрировать право собственности дольщика

В Управление Росреестра по Татарстану впервые с момента внесения изменений в законодательство застройщик направил заявление на регистрацию права собственности дольщика.

По словам и.о. заместителя руководителя Росреестра по РТ Лилии Бургановой, такая возможность позволят усовершенствовать и упростить процедуру регистрации прав для участников долевого строительства: «Мы рады отметить, что в Татарстане начали в полной мере использовать возможности законодательства в области долевого строительства. Так, законодательством установлено право застройщика на подачу без доверенности от физических и юридических лиц в Росреестр заявления о государственной регистрации права собственности за дольщиком».

Фото: twitter.com/unistroyrf

Как сообщили в пресс-службе ведомства, заявление подано компанией «Унистрой» на здание, расположенное в Советском районе Казани.

В случае принятия положительного решения, право собственности застройщика зарегистрируют в течение 9 дней.

Напомним, что компания «Джи-Групп», владеющая брендом «Унистрой», 24 сентября купила на торгах земельно-имущественный комплекс Казанского вертолетного завода за 964 млн рублей. Там появится около 110 тыс. кв. м жилья.

