В России продлили программу туристического кешбэка

Фото: realnoevremya.ru Роман Хасаев

Правительство России продлило программу туристического кешбэка до 10 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

По новым условиям, минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице сокращена с четырех до двух ночей, минимальная стоимость путевки не ограничивается (ранее она составляла 25 тыс. рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей (раньше — 15 тыс. рублей).

realnoevremya.ru

Обязательное условие программы осталось прежним — тур нужно оплатить картой «Мир». Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки, сообщает RT.

Даты начала и окончания продаж Ростуризм объявит чуть позже.

Продажи туров по России с кешбэком стартовали 21 августа, путевка должна была быть куплена до 28 августа.