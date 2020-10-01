Минниханов посетил трубопрокатный завод в Челябинске

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил трубопрокатный завод в Челябинске в рамках рабочей поездки. Сопровождал его губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Минниханову показали производство и основные направления выпускаемой трубной продукции и процесс отработки отводов. Сообщается, что ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» является ведущим производителем труб. Предприятие входит в список крупнейших трубных компаний мира и поставляет продукцию для компаний топливно-энергетического комплекса. Ежегодно завод производит около 2 млн тонн труб.

После экскурсии президент Татарстана и губернатор Челябинской области отправились на выставку автомобилей. В экспозиции также были представлены микроавтобусы «Форд Транзит» из Елабуги. Челябинская область представила на выставке спецтехнику «Урал», передает пресс-служба президента РТ.



Ранее Рустам Минниханов открыл памятник Габдулле Тукаю в Челябинске.

