Зеленодольский суд арестовал трех обвиняемых в убийстве подростков

Фото: Следком по РТ

До 28 ноября в СИЗО-1 Казани отправил сегодня Зеленодольский горсуд трех несовершеннолетних, обвиняемых в разбойном нападении и убийстве таксиста Александра Кротова. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.



Напомним, тело убитого в багажнике его машины силовики обнаружили в этот понедельник, а на следующий день задержали трех подозреваемых — 15-летнего школьника и его приятелей 16 и 17 лет из технического колледжа. Двое причастность к преступлению отрицали, старший из задержанных рассказывал о нескольких ударах, после которых водитель авто скончался.

Однако экспертиза установила — причиной смерти стали не удары, таксиста задушили. Обвинение в убийстве и разбое предъявили всем троим.

Часть повреждений на теле покойного образовалась, когда парни привязали его буксировочным тросом к машине и пытались везти волоком. Страшные детали трагедии — в материале «Реального времени».