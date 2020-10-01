Навальный хочет подать на Пескова в суд за слова о работе с ЦРУ

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что намерен подать в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за его слова о сотрудничестве блогера с ЦРУ.



«Здесь прямое утверждение от госчиновника. Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на «работу со специалистами ЦРУ». Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю», — написал Навальный в своем блоге сегодня, 1 октября.

kremlin.ru

Напомним, Навального обвинили в сотрудничестве с ЦРУ и в оскорблении президента России Владимира Путина: Песков заявил, что о связи оппозиционера и американского ЦРУ есть информация.

