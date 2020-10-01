В Казани состоялся первый крупный концерт после пандемии коронавируса

Вчера в Казани прошел первый масштабный концерт после снятия «ковидных» ограничений. На сцене «Татнефть Арены» выступила московская певица Zivert.

Это первый концерт, проведенный в закрытом помещении. На мероприятии присутствовали примерно 3,8 тыс. человек.

При входе на концерт соблюдались все требования Роспотребнадзора: зрителям измеряли температуру и раздавали маски. Для соблюдения социальной дистанции на пол нанесли разметку в виде квадратов.

Концерт на День города/Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что до этого все культурно-массовые мероприятия проводились на свежем воздухе. Они также собирали большое количество зрителей.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Казани отменилось выступление английского певца Стинга.