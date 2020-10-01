В Казани состоялся первый крупный концерт после пандемии коронавируса
Вчера в Казани прошел первый масштабный концерт после снятия «ковидных» ограничений. На сцене «Татнефть Арены» выступила московская певица Zivert.
Это первый концерт, проведенный в закрытом помещении. На мероприятии присутствовали примерно 3,8 тыс. человек.
При входе на концерт соблюдались все требования Роспотребнадзора: зрителям измеряли температуру и раздавали маски. Для соблюдения социальной дистанции на пол нанесли разметку в виде квадратов.
Напомним, что до этого все культурно-массовые мероприятия проводились на свежем воздухе. Они также собирали большое количество зрителей.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Казани отменилось выступление английского певца Стинга.ОбществоКультура Татарстан
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