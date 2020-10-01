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Минниханов опубликовал селфи с губернатором Челябинской области

13:35, 01.10.2020
Минниханов опубликовал селфи с губернатором Челябинской области
Фото: #Repost @alexeytexler.official

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал селфи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Фоторепост опубликован в Instagram Минниханова.

Минниханов сделал репост записи Текслера себе на страницу. В оригинале фото подписано следующим образом: «Приветствую на южноуральской земле уважаемого @rusminnikhanov

Напомним, сегодня Минниханов должен открыть памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю и принять участие в подписании соглашения о сотрудничестве между Челябинской областью и Татарстаном.

Общество Татарстан
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