Навального обвинили в сотрудничестве с ЦРУ и в оскорблении Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть информация о связи оппозиционера Алексея Навального и американского ЦРУ: «Не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним».

«С ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления США. В целом наверняка вы спросите меня даже не про спецслужбы — ладно, это, собственно, не первый раз, когда ему дают разные инструкции», — цитирует Пескова «Медуза».

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал и заявление Навального о том, что за его отравлением стоит Путин. По словам Пескова, подобные обвинения абсолютно безосновательны и недопустимы, а ряд высказываний оскорбительны и неприемлемы.

В середине декабря в Кремле сообщили, что потребности во встрече Путина с Навальным в случае возвращения его на родину нет.

