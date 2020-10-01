Депутат Госдумы от Татарстана запустил мультфильмы со своим участием

Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич запустил серию мультфильмов, где он будет рассказывать о распространенных заболеваниях и отвечать на популярные вопросы зрителей.



Серия называется «Почему с доктором Менделевичем». Мультфильмы будут выходить раз в две недели.

duma-er.ru

Менделевич пояснил, что пришел в соцсети чуть меньше двух лет назад. Его основной целью было просвещение подписчиков в медицинских вопросах: «В ситуации, когда одни источники яро защищают свое мнение, а вторые — свое, и временами противоположное первому, человеку без медицинского образования приходится достаточно непросто. К тому же нередко люди, которые раздают советы, не имеют медицинского образования».



«Чтобы расставить основные акценты, я решил создать короткие мультфильмы, которые в простой и доступной форме раскрывают популярные вопросы», — приводит его слова «РИА Новости».



Ранее Борис Менделевич рассказывал, что готовит здравоохранению осенняя сессия Госдумы.