Ford Sollers переименовали в «Соллерс Форд»

Компанию Ford Sollers переименовали в «Соллерс Форд». Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Решение было принято акционерами СП — ПАО «Соллерс» и Ford Motor Company. В компании уверены, что ребрендинг не скажется на бизнес-процессах и клиентах. Производитель обещает выполнять обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию автомобилей Ford, передает «Коммерсантъ».

Также сообщается, что в скором времени планирует расширить уровень локализации производства.



Ранее имущество заводов Ford в Набережных Челнах и во Всеволожске выставили на повторные торги. Начальная стоимость оборудования составляет 26,9 млн рублей.

