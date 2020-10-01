Финны возведут ЖК в стиле советского конструктивизма на месте трущоб в центре Казани

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В стиле советского конструктивизма



Строительство четырех восьмиэтажных жилых домов начнется в ближайшие недели на углу улиц Шаляпина и Павлюхина — напротив Татарской государственной филармонии им. Тукая. Об этом «Реальному времени» сообщил генеральный директор «ЮИТ Казань» Владимир Сорокин. Они будут возведены на месте, освободившемся после сноса шести аварийных четырехэтажных корпусов знаменитого дома №35 по улице Эсперанто (ныне — Назарбаева) — второго, третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого.

По словам Сорокина, новые дома будут выдержаны в стилистике первого корпуса дома №35 — одного из немногих сохранившихся в Казани образчиков эпохи советского конструктивизма. Суммарная площадь жилых помещений комплекса, по проектным данным, составит почти 22,5 тыс. кв м, а рассчитан проект на 1362 жителя.

Владимир Сорокин назвал и время старта работ:

— Первую очередь жилого комплекса на Шаляпина мы начнем строить в конце октября — начале ноября.

В сентябре 2020-го Казгорисполком утвердил проект межевания этой территории, о чем сообщил в опубликованном сегодня сборнике правовых документов. Фото kzn.ru

Цена участка — под 200 млн

Право собственности на земельные участки, на которых стояли аварийные корпуса дома №35, концерн ЮИТ зарегистрировал в декабре 2019 года. В сентябре 2020-го Казгорисполком утвердил проект межевания этой территории, о чем сообщил в опубликованном сегодня сборнике правовых документов.

Общая площадь застраиваемого участка составила свыше 3,53 га. Суммарная кадастровая стоимость участков, по оценке на декабрь 2019 года, — 177,83 млн рублей.

Согласно градостроительному уставу Казани и карте территориальных зон градостроительных регламентов, участки находятся в зоне Д2 — зоне обслуживания жилой застройки, где разрешено строительство многоквартирных жилых домов, включая высотную застройку, с использованием первых этажей в коммерческих целях.

В июне 2019-го бульдозеры сровняли с землей четыре остававшихся там дома. Фото Димы Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

«Это не бизнес-класс»

Подготовку к строительству ЮИТ начал на этой территории больше года назад — в июне 2019-го бульдозеры сровняли с землей четыре остававшихся там дома. Два корпуса, «смотревшие» на улицу Павлюхина, были снесены семь лет назад — перед Универсиадой-2013.

Отвечая на вопросы «Реального времени» о будущем жилом комплексе, Владимир Сорокин пояснил, что здесь появится не самое дорогое, но явно и не дешевое жилье:

— Это будет не бизнес-класс, а скорее «комфорт плюс». Из-за действующих в этой части города ограничений по высотности на улице Шаляпина будут построены четыре восьмиэтажных корпуса, объединенных попарно общими парковками. На первых этажах квартир не будет — там будут коммерческие помещения: торговые, офисные и так далее. Рядом с домами будет благоустроена прогулочная зона, детские площадки. Во дворах машин не будет — хранение автомобилей предусмотрено только в подземном паркинге.

Дорогая парковка

Памятуя о том, что из-за дороговизны парковочных мест в новых казанских домах даже состоятельные люди нередко на них экономят и оставляют автомобили если не на придомовой территории, то во дворах соседних менее фешенебельных зданий либо на дороге, «Реальное время» поинтересовалось стоимостью парковочных мест в будущем жилкомплексе на Шаляпина.

Владимир Сорокин цифру не назвал, однако честно признался:

— Поскольку там близко течет подземная река, а подземный паркинг запроектирован на глубине пяти метров, при его строительстве потребуются дополнительные защитные мероприятия, которые дорого стоят. Соответственно, и паркинг будет дорогим.

«Проект сомнений не вызвал»

— Этот проект обсуждался на градостроительном совете Казани около года назад, — рассказал «Реальному времени» завкафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич. — Проект неплохой, особых вопросов или сомнений он ни у кого не вызвал.

На вопрос о том, может ли появление четырех восьмиэтажных жилых домов, будущие жильцы которых наверняка предпочитают пользоваться личным транспортом, существенно изменить транспортную ситуацию в этом районе, Дембич ответил, что вряд ли:

— Необходимые парковочные места там предусмотрены. Там всего четыре восьмиэтажных дома, причем первые этажи — нежилые. Выезд и заезд в жилой комплекс запроектированы с улицы Шаляпина, которая мало загружена. А говоря о том, как изменится загрузка улиц Назарбаева и Павлюхина, надо учитывать, что вряд ли жители нового комплекса будут выезжать или заезжать одновременно. Утром это растянется на пару часов — с семи до девяти, и вряд ли серьезно изменит обстановку на дороге.

Инна Серова