Синоптики Татарстана дали прогноз до конца сентября

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Гидрометцентр РТ дал прогноз погоды на ближайшие пять дней. Синоптики обещают сухую и теплую погоду до конца сентября.

В субботу и воскресенье, 26 и 27 сентября, в республике ожидается умеренно теплая погода без осадков. Ночью возможны заморозки до -1°С. Дневные температуры будут колебаться от +16°С до +22°С.

В понедельник, 28 сентября, ночью прогнозируется 3—8 градусов тепла, днем ожидается от +17°С до +22°С.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Предварительный прогноз на вторник и среду говорит о том, что существенных изменений не будет. Сохранится сухая и теплая погода, среднесуточные температуры воздуха будут на 2—3 градуса выше нормы.

Ранее в Гидрометцентре РТ предупредили, что в ночь на субботу в республике ожидаются заморозки до -1°С.