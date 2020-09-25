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Общество

Студент КФУ показал обшарпанное здание общежития за «немалые деньги»

04:31, 25.09.2020 4
Студент КФУ показал обшарпанное здание общежития за «немалые деньги»
Фото: соцсети

Вслед за студенткой КФУ, которая опубликовала кадры из туалета главного корпуса университета, другие студенты начали публиковать фото из общежития.

Анонимный пост появился в инстаграм-сообществе. Автор сообщения пожаловался, что платит университету немалые деньги, а взамен получает условия проживания, которые сложно назвать достойными.

«Здесь очень холодно, грязно и пыльно. Все стены ободраны, это видно по фото. Любое обращение к руководству безрезультатно», — написал автор, надеясь, что пост привлечет внимание к проблеме.

Судя по кадрам, фотографии сделаны в общежитии на улице Бутлерова.

Напомним, ранее в Сети появился ролик о состоянии туалета в главном корпусе Казанского федерального университета. Девушка сняла видео в туалете корпуса юрфака, где вместо унитазов в полу — просто дырки.

Общество Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 06:26
    Образование и наука остались во многом прежними с "ленинских" времён.
    А молодежь изменилась кардинально.
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  • Анонимно 08:41
    а че он хотел вообще? всем такие комнаты достаются. Хочешь - ремонт делай. Сами же студенты и засирают. Это ещё общежитие блочного типа, как я понял, а не коридорного, бывает и хуже
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  • Анонимно 10:41
    Зато в центре живет. Почему стоимость общежития не написал?
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  • Анонимно 11:04
    Глядя на то сколько КФУ дерёт денег со студентов которые учатся платно - можно было позволить себе поселить их в Тасиго.
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