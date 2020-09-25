Студент КФУ показал обшарпанное здание общежития за «немалые деньги»
Вслед за студенткой КФУ, которая опубликовала кадры из туалета главного корпуса университета, другие студенты начали публиковать фото из общежития.
Анонимный пост появился в инстаграм-сообществе. Автор сообщения пожаловался, что платит университету немалые деньги, а взамен получает условия проживания, которые сложно назвать достойными.
«Здесь очень холодно, грязно и пыльно. Все стены ободраны, это видно по фото. Любое обращение к руководству безрезультатно», — написал автор, надеясь, что пост привлечет внимание к проблеме.
Судя по кадрам, фотографии сделаны в общежитии на улице Бутлерова.
Напомним, ранее в Сети появился ролик о состоянии туалета в главном корпусе Казанского федерального университета. Девушка сняла видео в туалете корпуса юрфака, где вместо унитазов в полу — просто дырки.
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А молодежь изменилась кардинально.