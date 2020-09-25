Студент КФУ показал обшарпанное здание общежития за «немалые деньги»

Фото: соцсети

Вслед за студенткой КФУ, которая опубликовала кадры из туалета главного корпуса университета, другие студенты начали публиковать фото из общежития.

Анонимный пост появился в инстаграм-сообществе. Автор сообщения пожаловался, что платит университету немалые деньги, а взамен получает условия проживания, которые сложно назвать достойными.

«Здесь очень холодно, грязно и пыльно. Все стены ободраны, это видно по фото. Любое обращение к руководству безрезультатно», — написал автор, надеясь, что пост привлечет внимание к проблеме.



Судя по кадрам, фотографии сделаны в общежитии на улице Бутлерова.

Напомним, ранее в Сети появился ролик о состоянии туалета в главном корпусе Казанского федерального университета. Девушка сняла видео в туалете корпуса юрфака, где вместо унитазов в полу — просто дырки.

