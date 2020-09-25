Завтра в Казани изменятся маршруты ряда автобусов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

26 сентября с 8.00 до 15.00 в Казани в связи с дорожными работами на улице Ташаяк общественный транспорт изменит маршруты движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Автобусы №6, 35 и 37 проследуют в прямом направлении по маршруту: улица Московская — улица Чернышевского — улица Право-Булачная — Кремлевская дамба и далее по маршрутам;

прямом направлении по маршруту: улица Московская — улица Чернышевского — улица Право-Булачная — Кремлевская дамба и далее по маршрутам; Автобусы №35а и №47: Кремлевская дамба — Кремлевская набережная — ул. Саид-Галеева — ул. Чернышевского — ул. Московская и далее по маршрутам.

Автобус №37 в обратном направлении проследует по маршруту: Кремлевская дамба — Кремлевская набережная — ул. Саид-Галеева — ул. Чернышевского — ул. Московская и далее по маршруту;

Автобус №47: ул. Московская — ул. Чернышевского — ул. Право-Булачная — Кремлевская дамба и далее по маршруту.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Троллейбусный маршрут №7 завтра с 8.00 до 15.00 будет закрыт.