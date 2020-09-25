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Завтра в Казани изменятся маршруты ряда автобусов

16:00, 25.09.2020
Завтра в Казани изменятся маршруты ряда автобусов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

26 сентября с 8.00 до 15.00 в Казани в связи с дорожными работами на улице Ташаяк общественный транспорт изменит маршруты движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

  • Автобусы №6, 35 и 37 проследуют в прямом направлении по маршруту: улица Московская — улица Чернышевского — улица Право-Булачная — Кремлевская дамба и далее по маршрутам;
  • Автобусы №35а и №47: Кремлевская дамба — Кремлевская набережная — ул. Саид-Галеева — ул. Чернышевского — ул. Московская и далее по маршрутам.
  • Автобус №37 в обратном направлении проследует по маршруту: Кремлевская дамба — Кремлевская набережная — ул. Саид-Галеева — ул. Чернышевского — ул. Московская и далее по маршруту;
  • Автобус №47: ул. Московская — ул. Чернышевского — ул. Право-Булачная — Кремлевская дамба и далее по маршруту.
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Троллейбусный маршрут №7 завтра с 8.00 до 15.00 будет закрыт.

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