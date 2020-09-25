Бабье лето в Татарстане может задержаться надолго

Теплые дни, прохладные ночи

Как и предсказывали синоптики неделю назад, в Татарстане установилась продолжительная теплая, ясная погода. Сегодня днем температура превышает 18 градусов, при слабой облачности и несильном ветре. Накануне в Татарстане температура поднималась до +19 градусов, хотя ночью и падала до близких к нулю значений.

По данным Гидрометцентра Татарстана, причиной тому — мощный антициклон, перемещающийся с запада на восток. Он удерживает комфортную погоду на нашей территории. Неделю назад синоптики предсказывали бабье лето продолжительностью в неделю, и сейчас этот прогноз начинает сбываться.

В предстоящие выходные дни и до конца сентября в Татарстане сохранится умеренно теплая погода без осадков. Так, 26—27 сентября температуры ночью могут составить от 4 до 9 градусов тепла, хотя в отдельных районах можно будет вновь увидеть околонулевые показатели. Днем же воздух прогреется еще больше — максимально до 22 градусов. Аналогично в понедельник ночью ожидается от 3 до 8 градусов тепла, днем — от 17 до 23 градусов.

— По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, 29—30 сентября существенных изменений в погодных условиях не ожидается: все так же тепло и сухо. Температурный фон сохранится повышенным, среднесуточные температуры воздуха прогнозируются на 2—3 градуса выше многолетних норм, — сообщают в Гидрометцентре.

Подарит ли октябрь еще неделю бабьего лета?

Завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев также отмечает, что погода останется теплой еще долго.

— Продолжается бабье лето, температурный фон весьма комфортный, свыше 20 градусов. Ночные температуры низкие — при антициклоне облаков особо нет, и ночью до 5—7 градусов тепла, — говорит эксперт.

При этом, по словам Переведенцева, теплая погода может продлиться и больше, чем обещанная нам неделя, — окончательно станет ясно уже после выходных.



— Бабье лето может продолжаться и два дня, может быть и неделю. В данном случае у нас уж точно неделя будет. Что будет дальше — на северо-западе находится циклон, он может повлиять. А может оказаться так, что он просто останется на месте. И тогда бабье лето будет затяжным, дольше недели, — рассказал Переведенцев.

Татарстан ожидает теплая осень и «нормальная» зима?

Кроме того, сегодня Гидрометцентр Татарстана выпустил вероятностный прогноз по температуре на более продолжительный период — на отопительный сезон 2020—2021 годов. Такие прогнозы оправдываются с вероятностью 58—81% и предназначены больше не для обычных граждан, а для органов власти — для оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, в интересах энергетики, транспорта, сельского хозяйства.

Тем не менее, согласно этому прогнозу, среднемесячная температура в Татарстане в октябре останется в пределах нормы, а в ноябре будет даже выше нормы (хотя и отрицательной — 3,7 градуса мороза). Такая ситуация будет характерна и для остальных регионов ПФО.

Зимние месяцы пройдут в Татарстане в пределах нормы. Фото Максима Платонова

Зимние месяцы пройдут в Татарстане в пределах нормы — это 9,6 градуса мороза в декабре, 13,6 градуса мороза в январе и 12,3 градуса мороза в феврале.

Александр Артемьев