В Казани начнут строительство третьего корпуса отеля Kazan Palace by Tasigo
Турецкие инвесторы сдвинули сроки окончания строительства второго корпуса отеля Kazan Palace by Tasigo. Его открытие теперь намечено на IV квартал 2020 года.
С ходом работ ознакомилась глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Ей также рассказали, что инвесторы намерены начать строительство третьего корпуса отеля на прилегающей территории, передает пресс-служба АИР РТ.
Ранее сообщалось, что строительство второго корпуса завершится уже в августе. Его площадь составит 6 тысяч кв. м. Планируется вместить 96 номеров. Инвестиции в проект составили около $20 миллионов.
Kazan Palace входит в сеть Tasigo Hotels (принадлежит ГК «Полимекс»). Другие отели расположены в Турции и Туркмении. Казанский объект обошелся турецким инвесторам в $50 миллионов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым