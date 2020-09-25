В Казани начнут строительство третьего корпуса отеля Kazan Palace by Tasigo

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Турецкие инвесторы сдвинули сроки окончания строительства второго корпуса отеля Kazan Palace by Tasigo. Его открытие теперь намечено на IV квартал 2020 года.

С ходом работ ознакомилась глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Ей также рассказали, что инвесторы намерены начать строительство третьего корпуса отеля на прилегающей территории, передает пресс-служба АИР РТ.

Фото: tida.tatarstan.ru

Ранее сообщалось, что строительство второго корпуса завершится уже в августе. Его площадь составит 6 тысяч кв. м. Планируется вместить 96 номеров. Инвестиции в проект составили около $20 миллионов.

Kazan Palace входит в сеть Tasigo Hotels (принадлежит ГК «Полимекс»). Другие отели расположены в Турции и Туркмении. Казанский объект обошелся турецким инвесторам в $50 миллионов.

