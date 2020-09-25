Правительство РФ поможет Татарстану с выплатами на третьего ребенка

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении перечня регионов, которые в 2021 году получат деньги из федерального бюджета для выплаты ежемесячных пособий на третьего ребенка. В список в том числе вошел и Татарстан.

Всего в списке 76 субъектов. На помощь федерального центра вправе рассчитывать субъекты, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и коэффициент рождаемости не превышает 2. Конкретная сумма каждому из регионов не указывается.



Ранее сообщалось, что на поддержку семей с детьми Татарстан тратит около полумиллиарда рублей.