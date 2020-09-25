Сбербанк выплатит рекордные в истории России дивиденды

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

До 5 октября Сбербанк выплатит своим акционерам рекордные в истории российского рынка дивиденды — 422,4 млрд рублей, что составляет 50% его чистой прибыли за прошлый год. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Такое решение Сбербанк принял на годовом общем собрании акционеров. Половину дивидендов получит правительство России — новый владелец «Сбера».

Размер дивиденда по одной обыкновенной или привилегированной акции равен 18,7 рубля.



Фото: realnoevremya.ru

Всего по привилегированным акциям Сбербанк выплатит 18,7 млрд рублей, по обыкновенным — 403,6 млрд рублей.

О выплате 50% дивидендов в Сбербанке сообщили еще в конце августа. По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, практически все банки мира приняли решение об отложении или снижении сумм выплат акционерам.

