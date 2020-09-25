В России выявили максимальное число заразившихся COVID-19 за три месяца

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России за последние сутки выявлено максимальное число заболевших коронавирусом за последние три месяца — 7 212 случаев. С начала пандемии в стране насчитывается уже 1 136 048 зарегистрированных случаев.

Накануне в России насчитывалось менее 6,6 тысячи случаев за сутки.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

За последние сутки в РФ от COVID-19 умерли 108 человек, выздоровели 4317 человек. Общее число погибших достигло 20 056 человек, выздоровевших — 934 146.