Шаймиев: нам выпала историческая миссия сохранить и приумножить богатое наследие

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани на праздничном концерте в честь 10-летия Республиканского фонда «Возрождения» выступил основатель организации — первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.



«Сегодня в Татарстане созданы условия для крупных инвестиций. В основе успеха созидательный труд многих поколений татарстанцев», — заявил в своей речи экс-глава республики.

Шаймиев отметил, что благодаря работе профессионалов древнейшие памятники Татарстана вновь обрели свое величие: «Нам выпала историческая миссия сохранить и приумножить богатое наследие межконфессионального мира. За небольшой срок были реализованы два проекта: Болгар и Свияжск».

Экс-президент РТ обратил внимание, что благодаря работе фонда создана современная транспортная, инженерная инфраструктура и благоустроена территория.

Также Шаймиев отметил вклад Группы компаний ТАИФ, «Татнефти», других компаний и населения республики в объекты фонда «Возрождение».

Напомним, что республиканский фонд «Возрождение» стал лауреатом государственной премии в области культуры.

