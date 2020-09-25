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Шаймиев: нам выпала историческая миссия сохранить и приумножить богатое наследие

15:42, 25.09.2020 1
Шаймиев: нам выпала историческая миссия сохранить и приумножить богатое наследие
Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани на праздничном концерте в честь 10-летия Республиканского фонда «Возрождения» выступил основатель организации — первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

«Сегодня в Татарстане созданы условия для крупных инвестиций. В основе успеха созидательный труд многих поколений татарстанцев», — заявил в своей речи экс-глава республики.

Шаймиев отметил, что благодаря работе профессионалов древнейшие памятники Татарстана вновь обрели свое величие: «Нам выпала историческая миссия сохранить и приумножить богатое наследие межконфессионального мира. За небольшой срок были реализованы два проекта: Болгар и Свияжск».

Экс-президент РТ обратил внимание, что благодаря работе фонда создана современная транспортная, инженерная инфраструктура и благоустроена территория.

Также Шаймиев отметил вклад Группы компаний ТАИФ, «Татнефти», других компаний и населения республики в объекты фонда «Возрождение».

Напомним, что республиканский фонд «Возрождение» стал лауреатом государственной премии в области культуры.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:43
    Хорошо что успели это все сделать вовремя. Есть что посмотреть и показать.
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