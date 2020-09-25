С начала учебного года в Татарстане заболели коронавирусом 14 учителей и 4 студента

Глава татарстанского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина заявила, что с начала учебного года было 19 единичных случаев коронавируса в образовательных учреждениях — заболели 14 учителей, четыре студента и один ученик. 13 случаев уже «закрыты» и не рассматриваются как очаг, в шести случаях — идет наблюдение за контактными лицами. Это четыре учителя, один школьник и один студент.

По ее словам, пока что не было ни одного группового очага в образовательном учреждении.

«Любой случай вызывает волнения. Но единичные случаи заболевания возможны, как и в любом трудовом коллективе. Новой коронавирусной инфекцией заболевают представители разных профессий. Но единичные случаи реальны, ничего страшного нет. Страшно, когда мы порождаем групповой очаг, когда мы заболеваем от одного заболевшего».

realnoevremya.ru

При выявлении коронавируса ребенок отстраняется и изолируется на дому или в стационаре. Другие дети продолжают учиться в обычном формате, но за ними устанавливается дополнительное наблюдение, их обследуют только при появлении симптомов. Но условие — они должны учиться только в одном кабинете.



Если в классе три и больше случаев коронавируса, продолжает Патяшина, то всех детей изолируют на дому, и здесь «вопрос дистанционного обучения, возможно, встанет», и дети подлежат 100%-му обследованию на COVID-19. При этом педагог, который общается с этим больным ребенком, не отстраняется, так как у педагога предусмотрен масочный режим, когда он общается с детьми.

Ранее у учителя школы №114 Казани выявили коронавирус. Педагога временно отстранили от работы и отправили домой на самоизоляцию.