Роспотребнадзор: в России нет второй волны коронавируса

По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора РФ Александра Горелова, в России нет второй волны коронавируса, потому что продолжается первая. Его цитирует «РИА Новости».

По словам Горелова, пандемия COVID-19 никуда не ушла: «Эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны».

Горелов обратил внимание, что на ситуацию с коронавирусом наложится сезон гриппа и ОРВИ. Но, по его мнению, пока не известно, усилят или ослабят они друг друга: «Это покажет время».

Вчера главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина сообщила, что понятия «вторая волна» в эпидемиологии не существует. Она также обратила внимание, что эпидсезон осложняется коронавирусом.

