Президент Туркмении изменил Конституцию страны и создал в стране двухпалатный парламент

Халк Маслахаты (Народный совет) Туркменистана одобрил изменения в Конституцию страны, по которым будет создан двухпалатный парламент. После этого его подписал глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

Фото: wikimedia.org / Doluca

Постановлением «Об одобрении проекта Конституционного Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана» Халк Маслахаты станет одной из палат, передает RT со ссылкой на местные СМИ. Второй останется Меджлис.

Бердымухамедов сообщил, новый парламент будет называться Национальным советом Туркменистана.