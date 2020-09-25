Новости общества

22:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Президент Туркмении изменил Конституцию страны и создал в стране двухпалатный парламент

12:58, 25.09.2020 1
Президент Туркмении изменил Конституцию страны и создал в стране двухпалатный парламент
Фото: kremlin.ru

Халк Маслахаты (Народный совет) Туркменистана одобрил изменения в Конституцию страны, по которым будет создан двухпалатный парламент. После этого его подписал глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

Фото: wikimedia.org / Doluca

Постановлением «Об одобрении проекта Конституционного Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана» Халк Маслахаты станет одной из палат, передает RT со ссылкой на местные СМИ. Второй останется Меджлис.

Бердымухамедов сообщил, новый парламент будет называться Национальным советом Туркменистана.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Тахир Давлетшин 13:45
    Пускай 3 палаты будут, и как бы они не назывались, все будет решать единолично господин на фотке
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем