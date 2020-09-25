В КФУ подтвердили, что снимки обшарпанных стен сделаны в общежитии Студгородка университета

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В пресс-службе Казанского федерального университета подтвердили «Реальному времени», что фотографии обшарпанных стен здания, выложенные в Сеть студенткой университета, сделаны в общежитии КФУ №7 на улице Бутлерова, дом 6 Студенческого городка КФУ.

В университете обратили внимание, что в данном здании продолжается плановый ремонт: «Здесь с 2015 года произведен ремонт санузлов, кухонь, тамбуров, произведена замена санитарно-технических приборов, освещения, окон. Только за последний год отремонтированы тамбуры с 4-го по 9-й этаж правого и левого крыла, полностью заменены магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения на кухнях, в душевых и санузлах, произведен текущий ремонт кровли и др.».

Фото: пресс-служба КФУ

По словам пресс-службы, ремонтные работы в коридорах данного общежития были запланированы на июль-август 2020 года, на период летних каникул: «Однако из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, более 4000 иностранных студентов КФУ из ближнего и дальнего зарубежья не смогли покинуть Российскую Федерацию. По этой же причине в данном общежитии продолжали проживать около 400 иностранных студентов».

Фото: пресс-служба КФУ

Ремонтные работы в коридорах общежития перенесены на осень-весну 2020—2021 гг.

Фото: пресс-служба КФУ

В пресс-службе КФУ предоставили фотографии из общежития №7, где сделаны скандальные снимки.

