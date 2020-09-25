Минниханов выступил на концерте в честь юбилея фонда «Возрождение»
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на праздничном концерте в честь 10-летия республиканского фонда «Возрождение». Он отметил огромный труд ученых, предпринимателей и строителей.
Минниханов обратил внимание, что благодаря фонду «Возрождение» Татарстан имеет два объекта мирового масштаба. За время работы организации в республике освоили такие компетенции, которых в нашей стране, может быть, и не было.
Президент Татарстана отметил и вклад спонсоров. По его словам, они выполнили основную часть работ.
Минниханов заявил, «Возрождение» стал многогранным: занимается не только археологией, но и погружен в вопросы будущего образования.
«По двум вещам можно нас оценивать: как мы относимся к истории и как мы заботимся о будущем, молодежи», — обратил внимание Минниханов.
После выступления Шаймиева и Минниханова начался праздничный концерт.Общество Татарстан
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