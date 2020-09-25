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Cтелу «Город трудовой доблести» в Казани установят на Оренбургском тракте

14:18, 25.09.2020 1
Cтелу «Город трудовой доблести» в Казани установят на Оренбургском тракте
Фото: kzn.ru Денис Гордийко

По результатам опроса, стелу «Город трудовой доблести» установят у «южных ворот» Казани, со стороны международного аэропорта на Оренбургском тракте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Всего в опросе проголосовали 3 714 человек.

Фото: Марат Мугинов

Напомним, что голосование за выбор места для стелы стартовало на сайте мэрии Казани 20 августа и завершилось 20 сентября. Гражданам предлагалось выбрать между южными воротами Казани со стороны международного аэропорта на Оренбургском тракте, западными воротами со стороны Залесного на трассе М-7 и восточными воротами на Мамадышском тракте.

Указ президента о присвоении Казани и еще 19 городам России звания «Город трудовой доблести» был подписан Путиным 2 июля.

Общество Татарстан
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