Cтелу «Город трудовой доблести» в Казани установят на Оренбургском тракте

Фото: kzn.ru Денис Гордийко

По результатам опроса, стелу «Город трудовой доблести» установят у «южных ворот» Казани, со стороны международного аэропорта на Оренбургском тракте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Всего в опросе проголосовали 3 714 человек.

Фото: Марат Мугинов

Напомним, что голосование за выбор места для стелы стартовало на сайте мэрии Казани 20 августа и завершилось 20 сентября. Гражданам предлагалось выбрать между южными воротами Казани со стороны международного аэропорта на Оренбургском тракте, западными воротами со стороны Залесного на трассе М-7 и восточными воротами на Мамадышском тракте.



Указ президента о присвоении Казани и еще 19 городам России звания «Город трудовой доблести» был подписан Путиным 2 июля.

