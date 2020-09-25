Ринат Закиров покинул пост руководителя исполкома Всемирного конгресса татар
Руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров покинул свой пост. В организации он останется советником. Об этом сообщает пресс-служба ВКТ.
Руководителем исполкома организации был назначен Данис Шакиров. Об этом коллективу Всемирного конгресса татар сообщил вице-премьер Татарстана, председатель Национального совета Василь Шайхразиев. По его словам, Закиров подготовил достойную замену.
С 1 июня 2015-го Шакиров занимал должность первого заместителя руководителя исполкома ВКТ.
Ринат Закиров занимал пост руководителя исполкома Всемирного конгресса татар с 2017 года.Общество Татарстан
комментарии
Так что не надо к татарскому народу примазываться различным провокаторам.