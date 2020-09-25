Новости общества

22:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ринат Закиров покинул пост руководителя исполкома Всемирного конгресса татар

14:35, 25.09.2020 6
Ринат Закиров покинул пост руководителя исполкома Всемирного конгресса татар
Фото: Олег Тихонов

Руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров покинул свой пост. В организации он останется советником. Об этом сообщает пресс-служба ВКТ.

Руководителем исполкома организации был назначен Данис Шакиров. Об этом коллективу Всемирного конгресса татар сообщил вице-премьер Татарстана, председатель Национального совета Василь Шайхразиев. По его словам, Закиров подготовил достойную замену.

Фото: tatar-congress.org

С 1 июня 2015-го Шакиров занимал должность первого заместителя руководителя исполкома ВКТ.

Ринат Закиров занимал пост руководителя исполкома Всемирного конгресса татар с 2017 года.

Общество Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 14:39
    пора заканчивать этот"социализм"для своих,по новой-старой стратегии татар,переносите все тяготы вместе с народом.
    Ответить
  • Анонимно 15:22
    Ни жарко, ни холодно для татарского народа. Народу пора бы уже не расчитывать на этих номенклатурщиков во всех своих мыслях и чаяниях.
    Ответить
    Анонимно 16:01
    За весь татарский народ отвечать вас никто не уполномочивал. Более того, татарин так не будет высказываться.
    Так что не надо к татарскому народу примазываться различным провокаторам.
    Ответить
  • Анонимно 15:58
    Как только появляется самостоятельная фигура, со своим мнением, сразу масквабад начинает под него копать. И ставят на должность под нажимом АП президента РФи (учитывая как Кириенко, с особой "любовью" относится к нам) более лояльных и беззубых личностей.
    Ответить
  • Анонимно 16:30
    Когда так же за бюджетные средства республики в Татарстане будет создан Всемирный конгресс Русских?
    Ответить
  • Анонимно 19:55
    Пустые должности, "тёплое местечко" для своих, чтобы растратить бюджетные деньги на нескончаемые мероприятия за счёт налогоплатильчиков. Лично я не хочу, чтобы меня представлял миру этот никому неизвестный чувачок...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем