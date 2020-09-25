Путин предложил заключить глобальный договор о «ненападении» в сфере кибербезопасности

Президент РФ Владимир Путин предложил США вернуться к обсуждению международной кибербезопасности. Он также считает, что страны мира должны договориться не совершать кибератак друг на друга.

В заявлении, опубликованном на сайте президента РФ, высказаны несколько предложений. Путин считает, что Россия и США должны вновь обсуждать вопросы международной информационной безопасности «на высоком уровне».

Также необходимо вернуть совместную непрерывную работу различных ведомств, курирующих кибербезопасность. Третьим пунктом он назвал необходимость заключить соглашение о «предотвращении инцидентов», по аналогии с соглашениями о недопустимости инцидентов в море и в воздухе.

realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Кроме того, США и Россия должны гарантировать друг другу невмешательство во внутренние дела.

«Призываем США дать ход российско-американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам МИБ, не делая его заложником наших политических разногласий», — сказано в заявлении.

В заключение говорится, что всем странам стоит заключить соглашение «о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ (информационно-коммуникационных технологий, — прим. ред.) друг против друга».

Напомним, в США до сих пор заявляют, что российские хакеры вмешались в президентские выборы 2016 года.