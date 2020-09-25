Названы причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал причины роста числа заболевших коронавирусом в России.

Как сообщает «РИА Новости», ученый выделил три причины распространения вируса. К ним он отнес транспортные потоки, дефицит витамина D в организме и «большую восприимчивость осенью».

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Напомним, что в Роспотребнадзоре РФ заявили, что в стране нет второй волны коронавируса, так как не закончилась первая.



Всего за последние сутки в России зарегистрировано 7 212 новых случаев коронавируса.

