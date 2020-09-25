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Названы причины роста заболеваемости коронавирусом в России

13:18, 25.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 2
Названы причины роста заболеваемости коронавирусом в России
Фото: realnoevremya.ru

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал причины роста числа заболевших коронавирусом в России.

Как сообщает «РИА Новости», ученый выделил три причины распространения вируса. К ним он отнес транспортные потоки, дефицит витамина D в организме и «большую восприимчивость осенью».

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Напомним, что в Роспотребнадзоре РФ заявили, что в стране нет второй волны коронавируса, так как не закончилась первая.

Всего за последние сутки в России зарегистрировано 7 212 новых случаев коронавируса.

Общество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:37
    зажравшиеся скоты натащили из за границы массам заразу,дома им не сиделось.
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  • Анонимно 15:33
    Промывайте нос, горло и глаза, можно слобосолёным теплым раствором воды, можно чуть-чуть мыла в нос, а потом промыть теплой водой, в глаза капли типа офтальмоферон, тауфон, любое увлажнение слизистых глаз, носа и горла плохо переносится реcпираторными вирусами.
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