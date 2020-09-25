Россияне назвали главные недостатки дистанционного обучения

По мнению родителей школьников, у дистанционного формата есть масса недостатков, из-за которых в процессе обучения возникает немало трудностей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным опроса EdCrunch University на базе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (НИТУ МИСиС), родители называли такие недостатки дистанционного обучения, как низкое качество интернет-соединения (34%), перебои в работе онлайн-платформ (29%) и низкую цифровую грамотность учителей (20%), низкую мотивацию учащихся (10%) и недостаток качества цифрового контента (7%).

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Всего 72% родителей считают, что «дистанционка» не сравнится с классическим форматом обучения: дети часто отвлекаются, а в классе учителя могут следить за порядком. Так, дисциплинированные ученики хорошо усваивают информацию, а отстающие ограничивают уровень интереса к обучению, недополучая внимание учителей.

Опрос был проведен с 1 по 20 сентября в городах-миллионниках с помощью метода поточной выборки. В нем приняли участие 15 тысяч родителей школьников.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводил опрос, по итогам которого 93% родителей высказались против дистанционного обучения.