Патяшина: «Никогда такое количество детей не отстраняли от занятий за предыдущие годы»

Фото: Максим Платонов

Учеников и классы стали чаще отправлять на самоизоляцию

С начала учебного года 3 703 ребенка не были допущены на занятия в школах из-за того, что на входном контроле у них выявили признаки заболевания. Только за последние сутки от занятий отстранили 185 учащихся. Как отмечает глава татарстанского Роспотребнадзора Марина Патяшина, это беспрецедентная ситуация, и связана она с тем, что и учителя, и контролирующие органы в эпоху коронавируса перестраховываются.

— Никогда такое количество детей не отстраняли за предыдущие годы. И никогда настороженность педагогов и сотрудников не была такой высокой, — заявила сегодня Патяшина журналистам.

Кроме того, Роспотребнадзор в связи с сезонным ростом вирусных заболеваний стал активно использовать такую меру, как приостановку учебного процесса в отдельно взятом классе. Так, за предыдущую неделю приостановили 28 классов в 10 казанских школах.

— Это хорошая мера, она разрывает контакты между детьми, а значит, снижает риски распространения вирусных инфекций среди детей. Но это мера, связанная с тем, что дети просто заболевают различными инфекциями. Этот класс 7 дней находится на дому, — рассказала Патяшина.

С начала учебного года 3 703 ребенка не были допущены на занятия в школах из-за того, что на входном контроле у них выявили признаки заболевания. Фото Максима Платонова

Сколько заболевших в системе образования?

Хотя речь идет об опасениях, вызванных и обычным ОРВИ, единичные случаи заражения COVID-19 в системе образования все же есть. На этой неделе много шуму наделала новость об одном учителе, у которого выявили коронавирус (класс, в котором он преподавал, перевели на «дистант»). Сегодня выяснилось, что заболевших гораздо больше одного.

Как объявила сегодня Патяшина, всего с начала учебного года было 19 единичных случаев новой коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях. Это 14 учителей, четыре студента и один ученик. 13 случаев уже «закрыты» и не рассматриваются как очаг заболевания. По шести случаям — идет наблюдение за контактными лицами. Это четыре учителя, один школьник и один студент.

— Любой случай вызывает волнения. Но единичные случаи заболевания возможны, как и в любом трудовом коллективе. Новой коронавирусной инфекцией заболевают представители разных профессий. Но единичные случаи реальны, ничего страшного нет. Страшно, когда мы порождаем групповой очаг, когда многие заболеваем от одного заболевшего, — прокомментировала Патяшина эти цифры.

Глава регионального Роспотребнадзора подчеркнула: с начала учебного года в Татарстане не было ни одного группового очага в образовательном учреждении.

Единичные случаи заражения COVID-19 в системе образования все же есть. Фото: delo.ru

Как будут изолировать учащихся, учителей и классы?

Что же происходит с теми учениками и учителями, у которых выявляют COVID-19? Порядок таков: при выявлении «ковида» ребенок отстраняется и изолируется на дому или в стационаре. Другие дети продолжают учиться в обычном формате, но за ними устанавливается дополнительное наблюдение. Обследование их на наличие коронавируса предусмотрено только при появлении симптомов. Но есть обязательное условие — дети должны учиться только в одном кабинете.

Если в классе три и больше случаев «короны» — ситуация меняется: всех детей изолируют на дому, и здесь решается вопрос дистанционного обучения. Здесь уже дети подлежат 100-процентному обследованию на коронавирус.

Педагог, который учит этого больного ребенка, не отстраняется, так как для педагога предусмотрен масочный режим, когда он общается с детьми.

Если заболел педагог, круг контактов определяется администрацией школы. Контакты — это те, с кем он вместе принимал пищу, с кем был в учительской. Эти лица проходят изоляцию на дому и обследуются на 8—10-й день после контакта. Когда выявляется заболевание учителя или ребенка, в школе проходит обязательная дезинфекция.

Если в классе три и больше случаев «короны» — ситуация меняется: всех детей изолируют на дому, и здесь решается вопрос дистанционного обучения. Фото: salsknews.ru

Новых послаблений и ограничений не планируется

Патяшина также прокомментировала несколько недавних новостей, в том числе недавнее возвращение ряда ограничений (правда, пока в рекомендательной форме) в Москве. «Планируется ли ужесточать режим в Татарстане?» — задались вопросом журналисты.

— Мы не планируем вводить дополнительные ограничительные мероприятия при той стабильной ситуации, которую имеем, — ответила Патяшина.

Вместе с тем, по ее словам, и новых послаблений пока ждать не стоит, по крайней мере в сентябре — октябре. Период обострения сезонных инфекций и возвращения отпускников — не лучшее для этого время.

Параллельно Роспотребнадзор проводит в Татарстане усиленные проверки предприятий и организаций на соблюдение всех мер. С начала локдауна ведомство выдало более 12 тысяч предписаний, проверено почти 20 тысяч объектов. На 4% объектов требования не соблюдались, сумма штрафов — 5 млн рублей.

Александр Артемьев