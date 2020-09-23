Итоги дня: тайная инаугурация Лукашенко, повышение пенсий от Путина, Магдеев и Метшин снова мэры
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 23 сентября.
- Сегодня президент России Владимир Путин встретился с представителями верхней палаты Федерального собрания, которая провела первое заседание в рамках осенней сессии. Так, сообщил, что в 2021 году пенсии в стране проиндексируют на 6,3%, а материнский капитал будет ежегодно повышаться.
- Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины.
- Депутаты горсовета Нижнекамска выбрали мэра города. Им стал Айдар Метшин. Он занимает этот пост с 2008 года. Также сегодня избрали мэра Набережных Челнов, которым вновь стал Наиль Магдеев.
- Россия расширяет «черный список» граждан Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию страны. Число невъездных граждан Евросоюза расширено до паритетного со списком ЕС.
- На заседании Комитета по социальной политике Госсовета РТ официально объявили имя будущего уполномоченного по правам ребенка РТ. Как ранее предсказывало «Реальное время», на ответственную должность выбрана председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец, которая в прошлом выдвигалась в кандидаты в президенты РФ.
- Берлинская клиника «Шарите» сообщила, что российский оппозиционер Алексей Навальный выписан из стационара медучреждения: «Состояние здоровья пациента улучшилось достаточно, чтобы прекратить неотложное лечение».
- В Казани прокуратура выявила неправомерную выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию здания школы на 1224 места. При этом лицензии на образовательную деятельность у лицея не оказалось.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ни в России, ни в СССР не производился яд «Новичок»: «Мы неоднократно заявляли: ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и конструкторских разработок под условным названием «Новичок» никогда не осуществлялось».
- Александр Лукашенко тайно и без оглашения места инаугурации вступил в должность президента Белоруссии. Он произнес присягу на белорусском языке: «Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности».
- Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил Юсупа Якубова новым постоянным представителем РТ в Башкирии. Недавно он покинул пост ректора Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (ПГАФКСиТ).
- Срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший десять человек в воинской части в Забайкалье, признал свою вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений. Дело начнут рассматривать 29 сентября.
- В проливе между Данией и Швецией произошло столкновение малого противолодочного корабля Балтийского флота «Казанец» и рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов ICE Rose. Пострадавших среди экипажа «Казанца» нет.
- Сегодня в центре Казани автобус наехал на сотрудника ГИБДД. Водитель «краснобуса» поворачивал с улицы Бутлерова на улицу Пушкина и, не убедившись в безопасности маневра и сбил инспектора. В результате ДТП последний получил телесные повреждения. В салоне автобуса упала пассажирка, она также получила травму.
- Курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля. По состоянию на 17.22 курс доллара вырос на 91 копейку, до 77,02 рубля.
- Депутаты Тукаевского районного совета единогласно избрали главой Фаила Камаева. А в Зеленодольском районе переизбрали на пост главы Михаила Афанасьева.
- В Салаватском городском суде прошли прения сторон по делу о присвоении и растрате порядка 25 миллионов рублей бывшей сотрудницей «Россельхозбанка» Луизой Хайруллиной. Прокурор запросил для «беглой кассирши» шесть лет колонии общего режима.
- «Аммоний» отозвал иски к бывшим руководителям «Менделеевсказота» Фидрису Абдрахманову и «Газпром межрегионгаз Казань» Ринату Ханбикову. Общая сумма требования составила более 4 млрд рублей.
- Татарстанское управление Роспотребнадзора сообщило о приостановке деятельности ресторана «Баку Сити» в Казани на 35 суток. Проверка нашла в заведении тараканов.
- Власти Татарстана на сегодняшний день не видят оснований для возобновления в республике серьезных и жестких ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Об этом сегодня сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.
- Совет Федерации на 488-м заседании назначил Юрия Глазова заместителем председателя Верховного суда (ВС) РФ. С 2013 года по настоящее время Глазов был председателем Арбитражного суда Поволжского округа в Казани.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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