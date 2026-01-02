Рубль стал самой подорожавшей к доллару валютой в 2025 году
Укрепился на 31% по сравнению с 2024-м
Рубль стал самой подорожавшей к доллару валютой в 2025 году. Такую информацию публикует РИА «Новости» со ссылкой на открытые биржевые данные.
Российская валюта укрепилась на 31% по сравнению с 2024 годом. В тройку наиболее укрепившихся также вошли шведская крона (рост в 19,9%) и венгерский форинт (19,4%). Они опередили колумбийское песо (18,9%) и чешскую крону (17,2%).
Сильнее всего за прошедший год к доллару подешевели аргентинское песо (-29,2%), турецкая лира (18,3%) и ливийский динар (-9,2%).
Напомним, ранее издание Bloomberg назвало рубль самой сильной валютой прошедшего года.
