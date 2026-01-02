Новости экономики

Рубль стал самой подорожавшей к доллару валютой в 2025 году

09:12, 02.01.2026

Укрепился на 31% по сравнению с 2024-м

Фото: Реальное время

Рубль стал самой подорожавшей к доллару валютой в 2025 году. Такую информацию публикует РИА «Новости» со ссылкой на открытые биржевые данные.

Российская валюта укрепилась на 31% по сравнению с 2024 годом. В тройку наиболее укрепившихся также вошли шведская крона (рост в 19,9%) и венгерский форинт (19,4%). Они опередили колумбийское песо (18,9%) и чешскую крону (17,2%).

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Сильнее всего за прошедший год к доллару подешевели аргентинское песо (-29,2%), турецкая лира (18,3%) и ливийский динар (-9,2%).

Напомним, ранее издание Bloomberg назвало рубль самой сильной валютой прошедшего года.

Зульфат Шафигуллин

