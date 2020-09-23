Совфед назначил судью из Казани зампредом Верховного суда РФ

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Совет Федерации на 488-м заседании назначил Юрия Глазова заместителем председателя Верховного суда (ВС) РФ. Соответствующее представление президента поступило ранее в верхнюю палату парламента.



council.gov.ru

С 2013 года по настоящее время Глазов был председателем Арбитражного суда Поволжского округа в Казани. Он подал заявку на должность заместителя председателя в конце июля. Его кандидатуру в августе одобрила Квалификационная коллегия судей и президентская комиссия.