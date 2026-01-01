В новогоднюю ночь в Татарстане родилось 18 детей

Первыми в этом году на свет появились два мальчика

Фото: Динар Фатыхов

В новогоднюю ночь, с полуночи до 08:00, в Татарстане родилось 18 детей: восемь мальчиков и 10 девочек. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Первыми в этом году появились на свет два мальчика. Оба родились 00:45 в перинатальном центре Городской клинической больницы №7 им. М.Н. Садыкова в Казани.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Состояние мальчиков удовлетворительное, вес малышей — 2,8 и более 4 кг, — добавили в пресс-службе ведомства.



В целом за последние сутки, с 08:00 31 декабря до 08:00 1 января, в республике родилось 47 детей: 21 мальчик и 26 девочек.

Напомним, недавно депутаты Госдумы предложили оформлять все документы новорожденного прямо в роддоме. Сейчас получение полного пакета требует личного посещения ряда госучреждений.

Галия Гарифуллина