Татарстанцам объяснили, кто должен убирать снег во дворах и на дороге
Госжилинспекция республики напомнила, каков порядок уборки снега и наледи
Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Татарстана напомнила о порядке и ответственных за уборку снега и наледи. Информация размещена на официальном сайте ведомства.
При этом в ГЖИ заявили, что к ним можно обращаться в случае, если двор не чистится.
- Дворы и тротуары у многоквартирных домов: за уборку снега, сосулек с крыш и наледи на тротуарах отвечает управляющая компания (УК) или ТСЖ.
- Улицы и дороги города: за уборку городских улиц, тротуаров и дорог, не относящихся к придомовым территориям, отвечают городские коммунальные службы.
- Территория у магазина или офиса: если это частное предприятие или организация, то за уборку снега отвечает их владелец.
- Городские дороги: за дороги, которые принадлежат городу (муниципальные), отвечают местные органы власти.
В декабре сообщалось, что ГЖИ получила от татарстанцев 23 731 обращение по вопросам ЖКХ с начала января 2025 года. При этом ведомство выписало в сумме почти 15,5 млн рублей административных штрафов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».