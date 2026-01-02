Татарстанцам объяснили, кто должен убирать снег во дворах и на дороге

Госжилинспекция республики напомнила, каков порядок уборки снега и наледи

Фото: Артем Дергунов

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Татарстана напомнила о порядке и ответственных за уборку снега и наледи. Информация размещена на официальном сайте ведомства.

При этом в ГЖИ заявили, что к ним можно обращаться в случае, если двор не чистится.

Дворы и тротуары у многоквартирных домов: за уборку снега, сосулек с крыш и наледи на тротуарах отвечает управляющая компания (УК) или ТСЖ.

за уборку снега, сосулек с крыш и наледи на тротуарах отвечает управляющая компания (УК) или ТСЖ. Улицы и дороги города: за уборку городских улиц, тротуаров и дорог, не относящихся к придомовым территориям, отвечают городские коммунальные службы.

за уборку городских улиц, тротуаров и дорог, не относящихся к придомовым территориям, отвечают городские коммунальные службы. Территория у магазина или офиса: если это частное предприятие или организация, то за уборку снега отвечает их владелец.

если это частное предприятие или организация, то за уборку снега отвечает их владелец. Городские дороги: за дороги, которые принадлежат городу (муниципальные), отвечают местные органы власти.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В декабре сообщалось, что ГЖИ получила от татарстанцев 23 731 обращение по вопросам ЖКХ с начала января 2025 года. При этом ведомство выписало в сумме почти 15,5 млн рублей административных штрафов.

Зульфат Шафигуллин