Аэропорт Нижнекамска закрыли вслед за казанским — МЧС

09:27, 01.01.2026

Временные ограничения в работу введены с 9:16 мск

Аэропорт Нижнекамска временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.

скриншот приложения МЧС

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Казани. С утра 1 января в Татарстане объявлен режим «Беспилотная опасность».

Зульфат Шафигуллин

