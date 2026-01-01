Аэропорт Нижнекамска закрыли вслед за казанским — МЧС
Временные ограничения в работу введены с 9:16 мск
Аэропорт Нижнекамска временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.
Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Казани. С утра 1 января в Татарстане объявлен режим «Беспилотная опасность».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».