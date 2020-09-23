Захарова заявила, что в СССР и России никогда не производился «Новичок»

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ни в России, ни в СССР не производился яд «Новичок».

«Мы неоднократно заявляли: ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и конструкторских разработок под условным названием «Новичок» никогда не осуществлялось», — цитирует Захарову радиостанция «Эхо Москвы».

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Захарова подчеркнула, что власти ФРГ все еще не дали ответа Генпрокуратуре России об оказании поддержки правоохранительным органам в рамках доследственной проверки. А верить официальным заявлениям «нет оснований».

«Мы считаем, что все это делается в том числе для поддержания в международном пространстве тезиса о мнимом нежелании нашей страны прояснять причины резкого ухудшения состояния здоровья российского гражданина. Мы хотели бы ответственно заявить: подобные утверждения — ложь», — заявила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пока Москва не уверена, что Германия не ведет двойную игру.

