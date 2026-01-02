Российские миллиардеры за год разбогатели на 18,4 миллиарда долларов

Стали известны богатейшие россияне на конец 2025 года

Совокупное состояние крупнейших миллиардеров из России за 2025 год увеличилось на 18,378 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Самым разбогатевшим за год российским предпринимателем стал Алишер Усманов, чье состояние увеличилось на 6,04 млрд долларов — до 19,3 млрд. При этом он не вошел в число топ-5 богатейших россиян в мире.

Реальное время / realnoevremya.ru

Наибольший капитал среди миллиардеров из России сохраняет Владимир Потанин («Норникель») с 26,4 млрд долларов. В тройку богатейших россиян также входят Алексей Мордашов («Северсталь») — 26,3 млрд, Владимир Лисин (НЛМК) — 23,7 млрд.

Топ-10 богатейших россиян за 2025 год:



Владимир Потанин — 26,4 млрд долларов; Алексей Мордашов — 26,3 млрд; Владимир Лисин — 23,7 млрд; Леонид Михельсон — 23,7 млрд; Вагит Алекперов — 22,6 млрд; Алишер Усманов — 19,3 млрд; Андрей Мельниченко — 18,9 млрд; Михаил Прохоров — 16,6 млрд; Павел Дуров — 14,4 млрд; Геннадий Тимченко — 14,3 млрд.

Всего в рейтинге BBI представлены 500 миллиардеров со всего мира, в том числе 20 граждан России с общим состоянием в 299,27 млрд долларов. Индекс BBI рассчитан исходя из данных стоимости акций компаний, в которых предприниматели владеют долями.

Зульфат Шафигуллин