В России расширили «черный список» невъездных граждан Евросоюза

В России расширяют «черный список» граждан Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.



По словам Захаровой, число невъездных граждан Евросоюза расширено до паритетного со списком ЕС: «В ответ на действия ЕС российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ».

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Она также обратила внимание, что в ЕС разговаривают с Россией на языке санкций, игнорируя предложения вести профессиональный диалог на основе фактов.

Напомним, что Россия составила свои списки европейских политиков, которым запрещено въезжать на территорию страны еще в 2015 году.

