В России расшифровали полетное задание беспилотника, атаковавшего резиденцию Путина

В России расшифровали полетное задание дрона, атаковавшего резиденцию президента страны Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, представителям российских спецслужб удалось извлечь файл с полетным заданием в ходе экспертизы блока навигационной системы одного из украинских беспилотных летательных аппаратов.

— Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции президента России в Новгородской области, — говорится в сообщении.

Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украина попыталась атаковать беспилотниками резиденцию президента России. По его словам, для нападения был использован 91 дальнобойный БПЛА, однако все они были уничтожены средствами противовоздушной обороны. В результате инцидента пострадавших и разрушений зафиксировано не было. В Кремле эту атаку назвали попыткой срыва мирных переговоров.

Галия Гарифуллина