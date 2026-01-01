Новости общества

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

10:45, 01.01.2026

Об этом сообщает представитель Росавиации

Фото: Дарья Пинегина

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации.

Как сообщалось в приложении МЧС, ограничения ввели сегодня в 08:31. Незадолго до этого в Татарстане объявили о режиме беспилотной опасности.

Галия Гарифуллина

