В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Об этом сообщает представитель Росавиации
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации.
Как сообщалось в приложении МЧС, ограничения ввели сегодня в 08:31. Незадолго до этого в Татарстане объявили о режиме беспилотной опасности.
