Шамсутдинов признал свою вину в расстреле сослуживцев

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Срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший десять человек в воинской части в Забайкалье, признал свою вину.

«Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте», — сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК РФ.



Судебная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Шамсутдинова.

Военное следственное управление СК РФ по Восточному военному округу завершило предварительное следствие по делу Шамсутдинов и утвердило обвинительное заключение.

Дело направлено во 2-й Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Предварительное заседание по делу Шамсутдинова назначено на 29 сентября.

