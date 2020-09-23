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Происшествия

Шамсутдинов признал свою вину в расстреле сослуживцев

11:19, 23.09.2020
Шамсутдинов признал свою вину в расстреле сослуживцев
Фото: кадр видео

Срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший десять человек в воинской части в Забайкалье, признал свою вину.

«Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте», — сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК РФ.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Шамсутдинова.

Военное следственное управление СК РФ по Восточному военному округу завершило предварительное следствие по делу Шамсутдинов и утвердило обвинительное заключение.

Дело направлено во 2-й Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Предварительное заседание по делу Шамсутдинова назначено на 29 сентября.

Происшествия
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