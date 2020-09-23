Корабль «Казанец» получил пробоину в результате столкновения с иностранным судном

Сегодня утром в проливе между Данией и Швецией произошло столкновение малого противолодочного корабля Балтийского флота «Казанец» и рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов ICE Rose.

Как сообщает «РИА Новости», пострадавших среди экипажа «Казанца» нет. Корабль получил пробоину выше ватерлинии и самостоятельно возвращается в пункт базирования в Балтийск.

Фото: ru.wikipedia.org

Столкновение кораблей произошло в проливе между Данией и Швецией в условиях плохой видимости. Причины и обстоятельства происшествия выясняет комиссия Балтийского флота.

«Казанец» построен в ГДР в 1985 году, в боевой состав флота он вошел в 1986 году. Основная задача корабля — поиск подводной лодки условного противника и ее условное уничтожение с применением противолодочного вооружения, — сообщается на сайте Балтийского флота. В 2019 году «Казанец» успешно прошел комплекс поставленных перед ним задач.

После торжественных мероприятий в мае текущего года, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, корабль отправился из Санкт-Петербурга в пункт базирования в Кронштадте.