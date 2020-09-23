Роспотребнадзор нашел в казанском ресторане тараканов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстанское управление Роспотребнадзора сообщило о приостановке деятельности ресторана «Баку Сити» на 35 суток. Проверка нашла в заведении тараканов.

«Были обнаружены насекомые (рыжие тараканы Blattella germanica L) и условия, способствующие их обитанию, размножению и расселению», — передает пресс-служба ведомства.

Кроме того, были выявлены и другие нарушения. Так, не соблюдалась последовательность технологических процессов, продукты поступали без необходимой документации, а у официантов не было медкнижек.

Отмечается, что административное расследование проводилось по заявлению жителя Казани. На владельца заведения составлен протокол по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».