В Казани временно закрыли станции метро «Проспект Победы» и «Дубравная»

Поезда следуют от станции «Авиастроительная» до станции «Горки» и обратно

Фото: Динар Фатыхов

Станции метро «Проспект Победы» и «Дубравная» в Казани временно закрыты. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

По техническим причинам проезд по этим станциям закрыт на неопределенный срок. Поезда временно следуют в направлении от станции «Авиастроительная» до станции «Горки» и обратно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

О сроках восстановления движения с остановками на станциях «Проспект Победы» и «Дубравная» будет сообщено дополнительно.

Напомним, с 1 января плата за проезд в метро Казани выросла до 46 рублей.

Зульфат Шафигуллин