Экс-ректора ПГАФКСиТ назначили постпредом Татарстана в Башкирии

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил Юсупа Якубова новым постоянным представителем РТ в Башкирии. Соответствующий документ опубликован на сайте главы РТ.

Недавно Якубов покинул пост ректора Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (ПГАФКСиТ). И.о. руководителя вуза стал бывший министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

realnoevremya.ru

Еще раньше представитель Татарстана в Башкирии Ранэль Зинатуллин ушел с должности. Он планирует переехать в Москву и развиваться в направлении по защите бизнеса. Зинатуллин был назначен постпредом Татарстана в Башкирии в июне 2017 года.