В Казани новый лицей принял на обучение школьников, не имея лицензии на образовательную деятельность

В Казани прокуратура выявила выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию здания школы на 1224 места. При этом лицензии на образовательную деятельность у лицея не оказалось.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, «Многопрофильный лицей №187» начал обучать школьников, не имея лицензии. При этом 26 августа исполком выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания школы на 1224 места.

kzn.ru

Прокуратура официально предупредила директора о недопустимости работы лицея без разрешения на образовательную деятельность. В адрес исполкома выдано представление об устранении нарушений и привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

По данным властей, документы для получения лицензии находятся на рассмотрении в департаменте надзора и контроля в сфере образования Минобра Татарстана. Срок получения указан — не позднее 5 октября.

Ранее в Казани директриса запретила школьницам носить хиджаб.

