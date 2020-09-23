В Казани новый лицей принял на обучение школьников, не имея лицензии на образовательную деятельность
В Казани прокуратура выявила выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию здания школы на 1224 места. При этом лицензии на образовательную деятельность у лицея не оказалось.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, «Многопрофильный лицей №187» начал обучать школьников, не имея лицензии. При этом 26 августа исполком выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания школы на 1224 места.
Прокуратура официально предупредила директора о недопустимости работы лицея без разрешения на образовательную деятельность. В адрес исполкома выдано представление об устранении нарушений и привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
По данным властей, документы для получения лицензии находятся на рассмотрении в департаменте надзора и контроля в сфере образования Минобра Татарстана. Срок получения указан — не позднее 5 октября.
Ранее в Казани директриса запретила школьницам носить хиджаб.
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