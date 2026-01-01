Ущерб от экономических преступлений в России в 2025-м стал наибольшим за последние годы

Материальный ущерб составил 316,1 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Ущерб от экономических преступлений в России в 2025-м стал самым крупным за последние годы. Об этом сообщает ТАСС.

— По сравнению с январем — ноябрем 2024 года на 1,1% увеличилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 101,6 тыс. преступлений данной категории <...>. Материальный ущерб от указанных преступлений составил 316,1 млрд рублей, — говорится в материалах, изученных изданием.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

За первые 11 месяцев 2024 года выявлено 100,6 тыс. преступлений данной категории, ущерб составил 271,7 млрд рублей, за 2023 год — 100,4 тыс. преступлений, ущерб — 272,8 млрд рублей. Предыдущий максимум был установлен в 2022 году, тогда всего было выявлено 106,3 тыс. преступлений этой категории, ущерб составил 322,5 млрд рублей.

Напомним, в Татарстане с начала 2025 года выявили 1,2 тыс. коррупционных преступлений — это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Галия Гарифуллина