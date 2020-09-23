Фаил Камаев переизбран главой Тукаевского района

Сегодня депутаты Тукаевского районного совета единогласно избрали главой Фаила Камаева. Его также выдвинула фракция «Единой России» и главы сельских поселений. Об этом сообщает chelny-biz.

Кандидатуру Камаева, по словам депутата Госсовета Азата Хамаева, поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: ru.wikipedia.org / PetarM

По словам Хамаева, руководитель Тукаевского района — «целеустремленный, эффективный глава», который смог наладить «конструктивный диалог с активом района».

В ответной речи Камаев призвал увеличить темпы роста, активность и равняться на крупные районы.

Напомним, что Камаев избран главой Тукаевского района в сентябре 2018 года. Его выдвинуло районное отделение «Единой России».

