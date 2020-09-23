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Фаил Камаев переизбран главой Тукаевского района

16:24, 23.09.2020 2
Фаил Камаев переизбран главой Тукаевского района
Фото: tukay.tatarstan.ru

Сегодня депутаты Тукаевского районного совета единогласно избрали главой Фаила Камаева. Его также выдвинула фракция «Единой России» и главы сельских поселений. Об этом сообщает chelny-biz.

Кандидатуру Камаева, по словам депутата Госсовета Азата Хамаева, поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: ru.wikipedia.org / PetarM

По словам Хамаева, руководитель Тукаевского района — «целеустремленный, эффективный глава», который смог наладить «конструктивный диалог с активом района».

В ответной речи Камаев призвал увеличить темпы роста, активность и равняться на крупные районы.

Напомним, что Камаев избран главой Тукаевского района в сентябре 2018 года. Его выдвинуло районное отделение «Единой России».

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 сен
    Дошло до того, что после избрания заместителя главы, присутствующие хлопали громче чем при избрании Камаева. Очень сильно бросалось одно в глаза,что люди устали от главы.
    В сети появилось видео,где люди из числа депутатов и руки не поднимают, но всем было объявлено " единогласно".

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  • Анонимно 23 сен
    Фаиль-банкомат рулит дальше.
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